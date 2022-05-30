Анита Цой назвала преимущество Москвы перед Парижем и Нью-Йорком

Певица Анита Цой назвала преимуществом Москвы развитую транспортную сеть

Российская певица Анита Цой назвала преимуществом Москвы перед другими мировыми столицами развитую сеть городского транспорта. Своим мнением артистка поделилась в беседе с изданием «Москвич Mag».

Во время разговора певицу попросили определить, чем Москва превосходит Нью-Йорк, Париж, Берлин и Лондон. Цой охарактеризовала российскую столицу как очень чистый и удобный город. Больше всего артистку впечатлила сеть транспорта.

«Не зря он признан таковым авторитетными международными организациями. У нас очень удобная, а главное, понятная сеть городского транспорта, нигде в мире я такой не встречала», — отметила Цой.

В апреле 202года российский сценарист и продюсер Александр Олейников назвал Москву городом с лучшим в мире такси. Он отметил, что по этому параметру российская столица превзошла Нью-Йорк. Однако продюсер долгое время не верил в перспективы города в этой сфере.