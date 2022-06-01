На Украине заявили о неработающих антироссийских санкциях

Министр финансов Украины Марченко заявил, что антироссийские санкции Запада не работают

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что антироссийские санкции, введенные странами Запада, не работают и призвал к более жестким мерам, передает его слова РИА Новости со ссылкой на украинское СМИ.

По его мнению, санкции оказывают слишком мягкое влияние на российские экономику и бюджет, указав на быстро восстановившийся курс рубля. «Поэтому я не верю в то, что антироссийские санкции подействуют через полгода или еще позже», — высказался Марченко.

Он счел, что Украина должна добиваться от Запада гораздо более жестких санкций, включая полное эмбарго на нефть и газ, запрет на импорт любых товаров из России и санкции против всего российского бизнеса, «продолжающего поддерживать свою власть, платя налоги».

Ранее Марченко призывал власти Японии передать Киеву все замороженные на территории страны активы, принадлежащие России.