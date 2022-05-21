На Украине призвали Японию отдать Киеву замороженные активы России

Минфин Украины призвал передать Киеву все активы России, замороженные в Японии

Власти Японии должны передать Киеву все замороженные на территории страны активы, принадлежащие России. С таким призывом выступил глава Минфина Украины Сергей Марченко в интервью японской газете «Никкэй», передает ТАСС.

По словам Марченко, киевские власти уже направляют Токио соответствующий сигнал. «Необходимо политическое решение. Это задача непростая», — заявил министр.

Он добавил, что полученные таким образом средства могли бы быть направлены на восстановление Украины.

При этом японское издание уточнило, что речь идет не только о замороженных средствах российского Центробанка, но и об активах частных лиц.

Ранее Марченко также потребовал от государств G7 ввести полное нефтегазовое эмбарго против России в связи с проведением специальной военной операции.

