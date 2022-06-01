Появились новые способы добраться до европейских стран из России

АТОР: авиакомпания Flydubai 23 июня запустит прямые рейсы из Дубая в Тиват

Иностранные авиакомпании анонсировали расширение полетной программы и запуск новых рейсов в Европу. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Таким образом, у российских туристов появились новые способы добраться до стран, с которыми приостановлено авиасообщение из-за западных санкций. Так, авиакомпания Flydubai с 23 июня начнет выполнять рейсы в Тиват (Черногория) из Дубая четыре раза в неделю, а Air Montenegro 18 июня запустит рейсы из Стамбула в Подгорицу.

Кроме того, Turkish Airlines с 7 июня будет осуществлять рейсы из Стамбула в Лейпциг семь раз в неделю. Перевозчик Anadolu Jet запустит рейсы из Стамбула в Милан (аэропорт Бергамо).

О расширении полетной программы также объявила Air Serbia — компания намерена восстановить маршрутную сеть до уровня 2019 года и открыть 30 новых направлений. Среди них Афины, Берлин, Амстердам, Бухарест, Копенгаген, Дюссельдорф и Дубровник.

Помимо прочего, для туристов облегчили досмотр в аэропорту Белграда. Пассажирам больше не нужно доставать из ручной клади ноутбуки, планшеты и жидкости благодаря внедрению новых технологий досмотра.

Ранее 1 июня Минздрав Италии снял все ограничения на въезд иностранных туристов. Путешественникам больше не требуется предоставлять на границе отрицательный результат ПЦР-теста, справку о перенесенном коронавирусе или европейский сертификат о вакцинации (Green Pass).