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Италия сняла все ограничения на въезд туристов

Италия сняла все антиковидные ограничения на въезд иностранных туристов с 1 июня

Фото: Remo Casilli / Reuters

Власти Италии сняли все ограничения на въезд иностранных туристов, ранее введенные из-за распространения коронавируса, сообщает местное издание Today со ссылкой на Минздрав республики.

Так, с 1 июня на границе больше не потребуется предъявлять сертификат о вакцинации (Green Pass), результаты ПЦР-теста или справку о перенесенном заболевании.

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Кроме того, Минздрав отменил ряд антиковидных мер внутри страны. Местных жителей и путешественников освободили от ношения защитных масок в общественных местах и транспорте. Необходимость использовать средства защиты сохраняется в больницах и школах.

Ранее визовый центр Италии в Москве возобновил прием заявлений в полном объеме. До этого выдача виз была приостановлена из-за проблем банка «Интеза» с обработкой платежей консульского сбора. Подать документы могли только те, у кого консульский сбор был оплачен заранее.

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Мария Гейн
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