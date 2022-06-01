Италия сняла все ограничения на въезд туристов

Италия сняла все антиковидные ограничения на въезд иностранных туристов с 1 июня

Власти Италии сняли все ограничения на въезд иностранных туристов, ранее введенные из-за распространения коронавируса, сообщает местное издание Today со ссылкой на Минздрав республики.

Так, с 1 июня на границе больше не потребуется предъявлять сертификат о вакцинации (Green Pass), результаты ПЦР-теста или справку о перенесенном заболевании.

Кроме того, Минздрав отменил ряд антиковидных мер внутри страны. Местных жителей и путешественников освободили от ношения защитных масок в общественных местах и транспорте. Необходимость использовать средства защиты сохраняется в больницах и школах.

Ранее визовый центр Италии в Москве возобновил прием заявлений в полном объеме. До этого выдача виз была приостановлена из-за проблем банка «Интеза» с обработкой платежей консульского сбора. Подать документы могли только те, у кого консульский сбор был оплачен заранее.