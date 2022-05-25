Самая желанная для путешествий россиян страна временно приостановила выдачу виз

Визовый центр Италии приостановил прием документов из-за проблем с обработкой платежей

Визовый центр Италии — европейской страны, которую россияне назвали самой желанной для путешествий — временно приостановил прием документов на визу. Об этом сообщается на сайте VMS.

Уточняется, что прием документов и выдача виз новым заявителям невозможна из-за проблем банка «Интеза» с обработкой платежей консульского сбора.

«Подать документы могут только те, у кого консульский сбор оплачен заранее и на руках в распечатанном бумажном виде, а также те, кто освобожден от уплаты консульского сбора», — говорится в сообщении VMS.

Ранее в мае визовый центр Испании снял для россиян все ограничения на подачу документов, действовавшие в период пандемии. Теперь для подачи заявления на визу не требуется иметь годовой шенген и другие основания — достаточно пройти процедуру записи на сайте и подготовить выписку из банка о денежных операциях за последние три месяца.