Россияне назвали самую желанную для путешествий страну мира
Самой желанной страной для путешествий среди россиян названа Италия. Об этом стало известно из опроса Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), передает «Интерфакс».
«За последние годы из-за пандемии коронавируса международный туризм был сильно осложнен, что дало старт развитию внутреннего туризма. Но россияне скучают по международным поездкам и при первой возможности отправятся знакомиться с историей и культурой зарубежных стран, их природными достопримечательностями», — отметила директор направления исследований в сферах туризма и транспорта НАФИ Ирина Иванкова.
Так, большинство респондентов признались, что, если бы были отменены все коронавирусные, санкционные и прочие ограничения, а транспортное сообщение России со всеми странами мира было бы открыто, в первую очередь они отправились бы в Италию, Турцию и Францию.
Далее по популярности следуют Китай, Египет, Германия, Япония, Испания, Таиланд, США, Индия, ОАЭ и Греция. Чуть меньше опрошенных проголосовало за Великобританию, Бразилию, Австралию, Вьетнам, Кубу, Швейцарию и Кипр.
Также выяснилось, что среди участников опроса 84 процента любят путешествовать, в то время как 16 процентов — нет. При этом больше всего отправиться в поездку мечтают женщины — 87 процентов против 80 процентов мужчин.
В апреле отечественные путешественники назвали лучшие российские направления для поездки мечты. 24 процента респондентов признались в желании хоть раз отправиться на отдых на Байкал, попутешествовать по горному Алтаю мечтают 12 процентов, по Камчатке — 11 процентов.