Самая желанная для путешествий россиян страна Европы возобновила выдачу виз

VMS: визовый центр Италии в Москве заработал в обычном режиме

Визовый центр Италии в Москве — европейской страны, которую россияне назвали самой желанной для путешествий, — снова принимает документы на визы в полном объеме, сбои с оплатой платежей консульских сборов устранены. Об этом сообщается на сайте VMS.

«Сообщаем Вам, что Визовый центр Италии и Банк "Интеза" работают в обычном режиме!» — говорится сайте.

Так, возобновляется выдача виз новым заявителям, которые ранее не могли подать документы из-за проблем с оплатой консульского сбора в банке «Интеза».

Ранее в мае российская туристка, посетившая Италию, пообщалась с местными жителями и выяснила у них удивляющие их факты о русских. По ее словам, большинство итальянцев поражает то, что в России, несмотря на большое количество кофеен, отсутствует культура употребления кофе.