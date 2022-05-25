Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Россиянка посетила Италию и назвала удивляющие местных жителей факты о России

Трэвел-блогер «Яндекс.Дзена» рассказала, что итальянцев поражает трудоголизм россиян

Фото: Jin Mamengni / globallookpress.com

Посетившая Италию отечественная туристка пообщалась с местными жителями и назвала удивляющие их факты о России. Об этом она рассказала в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам путешественницы, побывавших в России итальянцев больше всего поражает то, что несмотря на большое количество кофеен в стране отсутсвует культура употребления кофе. «У вас культ кофеен близок к американскому, все пьют сладкий напиток, разбавленный водой и различными сиропами. Разве это вкусно? — приводит слова местного жителя россиянка. — Настоящий кофеман будет наслаждаться глубоким и насыщенным вкусом кофе. А у вас люди любят не его, а добавки».

Материалы по теме:
«Купи осьминога — порадуй тещу!» Как россиянину развлечься в самых укромных уголках Италии
«Купи осьминога — порадуй тещу!»Как россиянину развлечься в самых укромных уголках Италии
11 сентября 2019
Святая земля Алкоголь, деликатесы и женская власть: зачем простым россиянам ехать в «королевство русских олигархов»
Святая земляАлкоголь, деликатесы и женская власть: зачем простым россиянам ехать в «королевство русских олигархов»
30 апреля 2020

Кроме того, тревел-блогер призналась, что итальянцы считают, что Россия — страна трудоголиков. По их мнению, россияне слишком много работают, забывают об отдыхе и не умеют наслаждаться жизнью. «Правда потом я рассказала им о том, сколько праздничных каникул у трудяг в России, такой длинной "сиесте" они даже позавидовали», — добавила автор.

Также местные жители отметили, что россияне часто жалуются на жизнь и прибедняются, в то время как уровень жизни в стране выше, чем в Италии. «Например, у нас есть всякие пособия и выплаты для молодых семей, типа материнского капитала. Также россияне, в отличие от итальянцев, могут позволить себе купить квартиру, а не снимать ее пожизненно», — высказалась путешественница.

Ранее в мае эта же туристка выяснила у жителей Милана, в чем русские похожи на них. Так, россиянка выделила несколько вещей, сближающих две страны: сильная семейственность, гостеприимство и любовь к собакам.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Врач развеял миф об эффективности витамина С при простуде
Китай призвал создать зеленый коридор для экспорта зерна из России и Украины
Российские ракеты попали в список самых эффективных класса «воздух-воздух»
Россиянка посетила Италию и назвала удивляющие местных жителей факты о России
Гуру уборки поделилась способом как раз и навсегда избавиться от муравьев в доме
В сети вспомнили очереди за дефицитом в знаменитом столичном универмаге
В Мариуполе обнаружили полевой китель британского военного
Оценена вероятность проникновения пылевых бурь из Ирака на территорию России
Жена и муж завели любовницу и поселили ее у себя дома
Стало известно о планах повысить в России пенсии и МРОТ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.