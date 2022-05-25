Россиянка посетила Италию и назвала удивляющие местных жителей факты о России

Трэвел-блогер «Яндекс.Дзена» рассказала, что итальянцев поражает трудоголизм россиян

Посетившая Италию отечественная туристка пообщалась с местными жителями и назвала удивляющие их факты о России. Об этом она рассказала в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам путешественницы, побывавших в России итальянцев больше всего поражает то, что несмотря на большое количество кофеен в стране отсутсвует культура употребления кофе. «У вас культ кофеен близок к американскому, все пьют сладкий напиток, разбавленный водой и различными сиропами. Разве это вкусно? — приводит слова местного жителя россиянка. — Настоящий кофеман будет наслаждаться глубоким и насыщенным вкусом кофе. А у вас люди любят не его, а добавки».

Кроме того, тревел-блогер призналась, что итальянцы считают, что Россия — страна трудоголиков. По их мнению, россияне слишком много работают, забывают об отдыхе и не умеют наслаждаться жизнью. «Правда потом я рассказала им о том, сколько праздничных каникул у трудяг в России, такой длинной "сиесте" они даже позавидовали», — добавила автор.

Также местные жители отметили, что россияне часто жалуются на жизнь и прибедняются, в то время как уровень жизни в стране выше, чем в Италии. «Например, у нас есть всякие пособия и выплаты для молодых семей, типа материнского капитала. Также россияне, в отличие от итальянцев, могут позволить себе купить квартиру, а не снимать ее пожизненно», — высказалась путешественница.

Ранее в мае эта же туристка выяснила у жителей Милана, в чем русские похожи на них. Так, россиянка выделила несколько вещей, сближающих две страны: сильная семейственность, гостеприимство и любовь к собакам.

