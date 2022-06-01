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МИД КНР заявил протест Байдену и премьеру Новой Зеландии

МИД КНР заявил протест Байдену и премьеру Новой Зеландии за вмешательство в дела Китая
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Joshua Roberts / Reuters

МИД КНР заявил протест президенту США Джо Байдену и премьер-министру Новой Зеландии Джасинде Ардерн за вмешательство в дела Китая после критики соглашения Пекина и Соломоновых островов. Об этом сообщил официальный представитель внешнеполитического ведомства Чжао Лицзянь, его слова приводит ТАСС.

«Мы обратили внимание на соответствующее совместное заявление, в котором искажаются факты и содержится клевета на регулярное сотрудничество Китая со странами Океании. (…) Это грубое вмешательство во внутренние дела КНР, в связи с чем мы выражаем решительный протест», — заявил Лицзянь.

27 мая МИД Китая сообщил, что КНР объединит усилия с Соломоновыми островами для противостояния «глобальной гегемонии». Кроме того, Пекин и Хониара намерены координировать усилия в ООН.

Вместе с тем министр иностранных дел КНР Ван И отметил, что Китай не будет строить военные базы на Соломоновых островах. Он подчеркнул, что все тихоокеанские островные страны суверенны и независимы.

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Алина Гончарова
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