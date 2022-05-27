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Китай отказался от строительства военных баз на Соломоновых островах

В МИД КНР заявили, что Китай не будет строить военные базы на Соломоновых островах

Фото: Ann Wang / Reuters

Тихоокеанские островные государства не являются чьим-то «задним двором», и Китай не будет строить военные базы на Соломоновых островах. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И, передает South Vhina Morning Post.

«Все тихоокеанские островные страны — это суверенные и независимые страны, а не чьи-то "задние дворы". Все они имеют право делать свой собственный выбор, а не быть подчиненными других», — объяснил отказ министр.

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Дипломат подчеркнул, что сотрудничество в сфере безопасности между Китаем и Соломоновыми островами открытое и не направлено против третьих сторон. «Сотрудничество в области безопасности между Китаем и Соломоновыми Островами включает, по просьбе Соломоновых Островов, помощь в поддержании общественного порядка в соответствии с законом, защиту жизни и имущества, оказание гуманитарной помощи и реагирование на стихийные бедствия», — пояснил Ван И.

В апреле Китай подписал соглашение о сотрудничестве в области безопасности с Соломоновыми Островами. Премьер-министр островов Манассия Согаваре обратил внимание, что сделка не включает в себя планы строительства китайской военной базы.

Обеспокоенность соглашением выразили в США. Вашингтон с союзниками в регионе опасается, что подобный шаг может укрепить позиции Пекина, дав ему военный плацдарм в южной части Тихого океана.

25 мая стало известно, что Китай решил заключить масштабное соглашение с десятью странами Океании, затрагивающее сферы от безопасности до рыболовства. Китай намерен обучать полицейских Тихоокеанского региона, объединить усилия государств по обеспечению «традиционной и нетрадиционной безопасности», а также разработать план по рыболовству. Как отмечали журналисты Associated Press, Пекин намерен с помощью договора установить контроль над регионом.

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Анжелика Бережная
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