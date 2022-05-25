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Стало известно о намерении Китая установить контроль над Океанией

Associated Press: Китай решил заключить масштабное соглашение с десятью странами Океании
Ван И

Ван И. Фото: Kith Serey / Reuters

Китай решил заключить масштабное соглашение с десятью странами Океании, затрагивающее сферы от безопасности до рыболовства. Об этом стало известно Associated Press от источника.

Уже в конце мая министр иностранных дел КНР Ван И посетит Соломоновы Острова, Кирибати, Самоа, Фиджи, Тонга, Вануату и Папуа — Новую Гвинею, чтобы согласовать «общую концепцию развития». По информации агентства, Пекин намерен с помощью договора установить контроль над регионом.

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В проекте соглашения, полученном Associated Press, говорится, что Китай намерен обучить полицейских Тихоокеанского региона, объединить усилия по обеспечению «традиционной и нетрадиционной безопасности» и расширить сотрудничество в правоохранительной сфере.

КНР также готова разработать план по рыболовству, включающий в себя доход с улова тунца в Тихом океане, расширить сотрудничество по управлению интернет-сетями в регионе, а также организовать культурные институты Конфуция и учебные классы. Согласно проекту, Пекин планирует создать со странами Океании зону свободной торговли.

В апреле Китай подписал соглашение о сотрудничестве в области безопасности с Соломоновыми Островами. Премьер-министр островов Манассия Согаваре обратил внимание, что сделка не включает в себя планы строительства китайской военной базы.

Обеспокоенность соглашением выразили в США. Вашингтон с союзниками в регионе опасается, что подобный шаг может укрепить позиции Пекина, дав ему военный плацдарм в южной части Тихого океана.

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Анжелика Бережная
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