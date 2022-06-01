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Скупой строитель выиграл 8 миллиардов рублей и купил себе подержанную машину

The Sun: супруги из Великобритании выиграли 105 миллионов фунтов, но по-прежнему экономят

Фото: JULES ANNAN / Avalon / Legion-media.ru

Скупые супруги из Великобритании, выигравшие в лотерею 105 миллионов фунтов стерлингов (8,3 миллиарда рублей), по-прежнему экономят, ездят на подержанных машинах и сами делают ремонт. О том, как богатство изменило их жизнь, они рассказали изданию The Sun.

42-летний строитель Стив Томсон и его 41-летняя жена Ленка сорвали джекпот в 2019 году. Часть денег они инвестировали, а часть потратили на новый дом. Супруги приобрели шикарное поместье рядом с домами звезд Голливуда, но ремонтировать его Томсон планирует самостоятельно. Кроме того, он купил себе подержанный фургон, а жене — Volvo.

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«Я никак не могу привыкнуть к тому, что с нами произошло, и, честно говоря, до сих пор пытаюсь это переварить. Кажется, что будто еще вчера мы жили по-старому. Потребуется некоторое время, чтобы приспособиться», — заключил мужчина.

Ранее сообщалось, что в Таиланде монах одного из буддийских монастырей выиграл в лотерею 18 миллионов батов (56,9 миллиона рублей) и раздал деньги нуждающимся. История доброты тайского монаха вызвала живой отклик в социальных сетях.

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Евгения Черкасова
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