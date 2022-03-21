Монах выиграл 56 миллионов рублей в запрещенную азартную игру и раздал деньги

47-летний монах сорвал куш в 56 миллионов рублей и раздал их нуждающимся

В Таиланде монах одного из буддийских монастырей выиграл в лотерею 18 миллионов бат (56,9 миллиона рублей) и раздал деньги нуждающимся. Об этом сообщает AsiaOne.

47-летний служитель одного из монастырей храмового комплекса Тхат Пханом в провинции Накхонпханом, раздал выигрыш нуждающимся уличным торговцам провинции, а также пожертвовал четыре миллиона бат (12,4 миллиона рублей) храмам, школам, государственным учреждениям и частным организациям.

История доброты тайского монаха вызвала живой отклик в социальных сетях, однако лотерея является для священнослужителей запрещенной азартной игрой, и игрок-благотворитель знал об этом. Мужчина в свою очередь заявил, что куш, который он сорвал, «принадлежит ангелам», и он не собирался оставлять деньги себе.

500 тысяч бат (1,5 миллиона рублей) монах выделил на помощь обычным людям, и перед храмом, где раздавалась помощь, выстроилась огромная толпа. Полиции, опасавшейся ухудшения ситуации с коронавирусом в провинции, пришлось ограничить доступ к святыне.

Согласно информации издания Coconuts, в 2020 году один из монахов провинции Накхонпханом также выиграл 18 миллионов бат и попытался раздать их. Однако его начали преследовать сотни людей, требовавших денег, и мужчине пришлось переехать в храм в другой провинции.

Ранее сообщалось, что крокодил из индийского штата Керала прожил несколько десятилетий с монахами и стал вегетарианцем. Крокодил по кличке Бабиа поселился в пруду при храме Анантападманабхасвами более 70 лет назад.