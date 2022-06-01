Минобороны предупредило о планах украинских военных обстрелять территорию России

Минобороны РФ: СБУ планирует провокацию с обстрелом России ракетами большой дальности

Украинские военные планируют обстрелять Россию ракетами большой дальности, поставка которых ожидается из США в ближайшее время, об этом предупредил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, пишет ТАСС.

По его словам, Служба безопасности Украины (СБУ) планирует провокацию против Вооруженных сил России (ВС РФ). Ожидается, что удары будут нанесены по приграничным территориям России.

Мизинцев отметил, что данные были получены в результате перехвата радиопереговоров. «В городе Шостке Сумской области киевским режимом планируется осуществить очередную бесчеловечную провокацию», — уточнил он.

В этот населенный пункт в ближайшее время доставят ракетные системы большой дальности. «С помощью которых украинские военные по приказу СБУ планируют наносить удары по приграничной территории Российской Федерации непосредственно из жилых районов города», — добавил он.

Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон верит заверениям официального Киева об отказе использовать американские реактивные системы залпового огня для ударов по целям в России.