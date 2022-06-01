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Украинские морпехи пожаловались на приказы командования

Украинские морпехи пожаловались на приказы воевать под артиллерийским огнем

Кадр: Telegram-канал «Денацификация UA»

Бойцы отдельного 18-го батальона морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) записали обращение к командованию, в котором заявили, что отказываются выполнять слишком опасные для личного состава приказы. Об этом пишет «MK».

По словам военных, им отдают приказы атаковать противника под артиллерийским огнем. «Мы несем большие потери, убитыми и ранеными за последние четыре дня, по данным наших медиков, [стали] 80 человек, а по нашем данным убитых и раненых намного больше, также есть без вести пропавшие и пленные», — говорится в обращении.

Морпехи рассказали, что за четыре дня наступления им не удалось захватить ни одного населенного пункта. «Мы не отказываемся защищать родину, но с другим руководством, которое ценит жизнь патриотов Украины», — подчеркнули бойцы и попросили общественность помочь убедить командование вывести батальон с фронта.

Ранее сообщалось, что военнослужащие 115-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) записали обращение к президенту страны Владимиру Зеленскому и главнокомандующему украинских войск Валерию Залужному, в котором заявили, что отказываются выполнять боевые задачи в Северодонецке из-за плохого обеспечения. Военных отправили в следственный изолятор по обвинению в дезертирстве.

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Варвара Кошечкина
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