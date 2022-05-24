Отказавшихся выполнять приказы Зеленского бойцов ВСУ отправили в СИЗО

Отказавшиеся выполнять приказы Зеленского бойцы 115-й бригады ВСУ попали в СИЗО

Военнослужащие 115-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) записали обращение к президенту страны Владимиру Зеленскому и главнокомандующему украинских войск Валерию Залужному, в котором заявили об отказе выполнять боевые задачи в Северодонецке из-за плохого обеспечения. Об этом сообщает Страна.ua.

«Мы, взвод 115-й бригады 3-го батальона, который сейчас базируется в Северодонецке, обращаемся к вам. Мы отказываемся выполнять боевое задание в связи с тем, что у нас нет надлежащей защиты сзади, а именно: тяжелой техники, которая прикрывала бы нас, а также необходимого руководства», — говорится в заявлении военных.

Известно, что после обращения военных отправили в следственный изолятор по обвинению в дезертирстве.

Ранее сообщалось, что в ходе боевых действий ВСУ потеряли от 40 до 60 процентов подготовленного личного состава. Доукомплектование воинских частей происходит за счет резервистов без надлежащего боевого опыта. Об этом стало известно из украинской справки на имя заместителя главкома ВСУ Евгения Мойсюка, полученной и переведенной российской разведкой.