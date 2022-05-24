Стало известно о проблемах с бронежилетами и шлемами в ВСУ

Mash: ВСУ потеряли от 40 до 60 процентов подготовленного личного состава

В ходе боевых действий Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли от 40 до 60 процентов подготовленного личного состава. Доукомплектование воинских частей происходит за счет резервистов без надлежащего боевого опыта. Об этом стало известно из украинской справки на имя заместителя главкома ВСУ Евгения Мойсюка, полученной и переведенной российской разведкой. Соответствующий документ опубликовал Telegram-канал Mash.

По оценке докладчика, боевой дух украинских военных падает, а из-за больших потерь «механизированные и десантно-штурмовые бригады фактические превратились в неподготовленные пехотные части». Уточняется, что ВСУ испытывают серьезные проблемы с экипировкой — только у 39 процентов бойцов есть бронежилеты, а шлемом снабжен лишь каждый второй.

«По докладу начальника МПО КДШВ ВС Украины, из числа мобилизованных военнослужащих 30 процентов не пригодны к службе в [десантно-штурмовых войсках] ДШВ», — уточняется в справке.

Также в ней говорится, что новобранцев вводят в заблуждение обещаниями о службе в теробороне, бойцы которой не привлекаются к ведению боевых действий.

Среди причин проблем ВСУ называются отсутствие инструкции для солдат, неспособность командиров наладить внутрикоммуникационную работу с подчиненными, господство Вооруженных сил России в воздухе, постоянные огневые поражения и отсутствие боеприпасов, а также психическая и физическая усталость.

Ранее командир добровольческого батальона «Пятнашка» в Донецкой народной республике (ДНР) Ахра Авидзба рассказал о нехватке боеприпасов у украинских военных.