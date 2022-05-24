Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Стало известно о проблемах с бронежилетами и шлемами в ВСУ

Mash: ВСУ потеряли от 40 до 60 процентов подготовленного личного состава

Фото: Jorge Silva / Reuters

В ходе боевых действий Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли от 40 до 60 процентов подготовленного личного состава. Доукомплектование воинских частей происходит за счет резервистов без надлежащего боевого опыта. Об этом стало известно из украинской справки на имя заместителя главкома ВСУ Евгения Мойсюка, полученной и переведенной российской разведкой. Соответствующий документ опубликовал Telegram-канал Mash.

По оценке докладчика, боевой дух украинских военных падает, а из-за больших потерь «механизированные и десантно-штурмовые бригады фактические превратились в неподготовленные пехотные части». Уточняется, что ВСУ испытывают серьезные проблемы с экипировкой — только у 39 процентов бойцов есть бронежилеты, а шлемом снабжен лишь каждый второй.

«По докладу начальника МПО КДШВ ВС Украины, из числа мобилизованных военнослужащих 30 процентов не пригодны к службе в [десантно-штурмовых войсках] ДШВ», — уточняется в справке.

Также в ней говорится, что новобранцев вводят в заблуждение обещаниями о службе в теробороне, бойцы которой не привлекаются к ведению боевых действий.

Среди причин проблем ВСУ называются отсутствие инструкции для солдат, неспособность командиров наладить внутрикоммуникационную работу с подчиненными, господство Вооруженных сил России в воздухе, постоянные огневые поражения и отсутствие боеприпасов, а также психическая и физическая усталость.

Ранее командир добровольческого батальона «Пятнашка» в Донецкой народной республике (ДНР) Ахра Авидзба рассказал о нехватке боеприпасов у украинских военных.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Игоря Додона задержали по подозрению в госизмене
Киссинджер призвал Украину пойти на территориальные уступки России
Польша пригрозила Германии потерей доверия из-за Украины
США раскрыли срок готовности гиперзвуковой системы ПРО
Россияне изменили предпочтения в путешествиях на фоне закрытых аэропортов
«Яндекс» запустил сервис доставки в Латинской Америке
Сотрудникам ушедших из России компаний перечислили положенные выплаты
Азербайджан, Грузия и Турция договорились о создании парламентской ассамблеи
Ветеран спецназа США назвал бои на Украине самыми ожесточенными в своей жизни
Раскрыто содержимое сумки Елизаветы II
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.