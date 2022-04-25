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В ДНР рассказали о нехватке боеприпасов у украинских военных

Командир батальона «Пятнашка» Авидзба рассказал, что ВСУ начали экономить боеприпасы

Фото: I-Images / Keystone Press Agency / Global Look Press

Командир добровольческого батальона «Пятнашка» в Донецкой народной республике (ДНР) Ахра Авидзба рассказал о нехватке боеприпасов у украинских военных. Его слова передает РИА Новости.

По словам Авидзбы, Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали экономить боеприпасы, у них чувствуется «снарядный голод», что «говорит о многом». «Конечно, они будут рапортовать, что они готовятся к контрудару, они собирают силы. Лучше пусть они соберут мозги в кучу и пойдут уже по домам, потому что мы понимаем, как они себя обычно ведут, и уже за восемь лет научились их анализировать», — заявил он.

Авидзба рассказал, что обе стороны «изучают» друг друга обстрелами. В частности, украинские войска пытаются подавлять позиции артиллерией, однако без особого успеха. «Есть склады, очень много подразбили, и пополняться, видать, неоткуда, потому что чувствуется снижение градуса», — добавил командир.

Ранее Ахра Авидзба заявил, что специальная военная операция опередила украинскую армию на «считанные часы». Спецоперация на Украине началась 24 февраля.

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Марина Совина
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