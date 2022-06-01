Стало известно еще об одном способе улететь в Тунис

TourDom: стоимость авиабилетов из России в Тунис через Армению составит 70 тысяч рублей

Армянский туроператор Anriva 24 июня запустит рейсы тунисской компании Nouvelair из Еревана в Монастир. Об этом стало известно порталу TourDom.

Раньше добраться до Туниса российские путешественники могли только с пересадкой в Турции, Египте или ОАЭ, а теперь смогут летать еще и через Армению. Рейсы будут выполняться один раз в неделю. Стоимость авиабилета в обе стороны с багажом составит 620 долларов (около 37 тысяч рублей). С учетом перелета из Москвы в Ереван такой способ улететь в африканскую страну обойдется в 70 тысяч рублей.

По словам экспертов туристического рынка, в ближайшее время ожидать возобновления рейсов между странами не стоит — для российских авиакомпаний облетать закрытое воздушное пространство Европы экономически невыгодно.

В свою очередь, национальным компаниям Туниса не удается получить подтверждение страхования самолетов европейскими страховщиками, пояснила генеральный представитель международной группы компаний Carthage Group в России, СНГ и Европе Алла Филимонова.

В апреле представители туриндустрии оценили вероятность запуска прямых рейсов между Россией и Тунисом. Выходом может стать возобновление полетов тунисских авиакомпаний Tunis Air и Nouvelair, однако для этого перевозчики должны получить гарантии государства по вопросам страхования, как это сделали в Турции и Египте.