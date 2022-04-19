В России оценили вероятность запуска прямых рейсов в Тунис

Российские авиакомпании не могут летать в Тунис напрямую из-за угрозы ареста самолетов

Эксперты туриндустрии оценили вероятность запуска прямых рейсов между Россией и Тунисом и раскрыли способ добраться до страны в условиях авиационных санкций. Об этом сообщает портал TourDom.

По данным специалистов, сейчас российские перевозчики не могут летать в Тунис напрямую из-за угрозы ареста самолетов, а рейсы на Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) невозможны без дозаправки.

Выходом может стать возобновление полетов тунисских авиакомпаний Tunis Air и Nouvelair, однако для этого перевозчики должны получить гарантии государства по вопросам страхования, как это сделали в Турции и Египте.

Эксперты добавили, что сейчас российские путешественники могут долететь до Туниса только с пересадкой в Стамбуле или Каире. Цены на авиабилеты в июне начинаются от 60-70 тысяч рублей, в период майских праздников — от 120 тысяч рублей.

Ранее, 9 апреля, Россия сняла ограничения на регулярные и чартерные рейсы и возобновила авиасообщение с 52 дружественными странами. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, уровень заболеваемости коронавирусом идет на спад, что позволяет расширять направления, которые доступны российским авиакомпаниям.