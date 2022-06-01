В российском городе решили избавиться от квартиры с видом на кремль

В Нижнем Новгороде продают квартиру с видом на кремль и Волгу за 55,5 миллиона рублей

В Нижнем Новгороде решили избавиться от квартиры с видом на кремль и Волгу. Соответствующее объявление размещено на сервисе Avito.

За объект площадью 170 квадратных метров в российском городе попросили 55,5 миллиона рублей. Пятиэтажный дом 2009 года постройки, в котором располагается квартира, находится в центре города рядом с площадью Минина и Пожарского. Она состоит из трех комнат, совмещенного санузла, а также лоджии. По словам продавца, в квартире выполнен дорогостоящий дизайнерский ремонт, а мебель продается вместе с объектом.

Окна продаваемой квартиры выходят во двор и на улицу. Для стоянки автомобиля предусмотрено место на подземной парковке, которое идет в подарок. Рядом с домом на закрытом дворе находится детская площадка. За безопасность отвечает консьерж.

При отсутствии полной суммы квартиру предлагают купить в ипотеку сроком до 30 лет с первоначальным взносом более 11 миллионов рублей и ежемесячным платежом свыше 400 тысяч рублей. Согласно объявлению, подобный кредит готовы выдать сразу пять банков.

В мае в Перми решили продать квартиру с «респектабельными» соседями. За объект на шестом и седьмом этажах многоквартирного дома вместе с мебелью, техникой и машино-местом попросили 39,95 миллиона рублей.