Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

В российском городе решили избавиться от квартиры с видом на кремль

В Нижнем Новгороде продают квартиру с видом на кремль и Волгу за 55,5 миллиона рублей

Скриншот: Avito

В Нижнем Новгороде решили избавиться от квартиры с видом на кремль и Волгу. Соответствующее объявление размещено на сервисе Avito.

За объект площадью 170 квадратных метров в российском городе попросили 55,5 миллиона рублей. Пятиэтажный дом 2009 года постройки, в котором располагается квартира, находится в центре города рядом с площадью Минина и Пожарского. Она состоит из трех комнат, совмещенного санузла, а также лоджии. По словам продавца, в квартире выполнен дорогостоящий дизайнерский ремонт, а мебель продается вместе с объектом.

Окна продаваемой квартиры выходят во двор и на улицу. Для стоянки автомобиля предусмотрено место на подземной парковке, которое идет в подарок. Рядом с домом на закрытом дворе находится детская площадка. За безопасность отвечает консьерж.

Материалы по теме:
В России выросли ставки по ипотеке. Что будет с рынком жилья и кто еще может взять льготную ипотеку?
В России выросли ставки по ипотеке.Что будет с рынком жилья и кто еще может взять льготную ипотеку?
3 апреля 2022
Как на базаре. Москвичи начали продавать свои квартиры со скидками. Прекратится ли от этого рост цен на жилье?
Как на базаре.Москвичи начали продавать свои квартиры со скидками. Прекратится ли от этого рост цен на жилье?
7 мая 2022

При отсутствии полной суммы квартиру предлагают купить в ипотеку сроком до 30 лет с первоначальным взносом более 11 миллионов рублей и ежемесячным платежом свыше 400 тысяч рублей. Согласно объявлению, подобный кредит готовы выдать сразу пять банков.

В мае в Перми решили продать квартиру с «респектабельными» соседями. За объект на шестом и седьмом этажах многоквартирного дома вместе с мебелью, техникой и машино-местом попросили 39,95 миллиона рублей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Полина Кислицына
Обсудить
Последние новости
Россияне назвали лучший способ защитить детей от угрозы в сети
Автозаправки Shell возобновили работу в Москве
Эндокринолог назвала категории россиян с хроническим дефицитом витамина D
Подполковник МВД раскрыл свою версию убийства 15-летней школьницы под Самарой
В российском городе решили избавиться от квартиры с видом на кремль
Цены на продукты в Великобритании рекордно выросли
США заранее перебросили в Европу РСЗО HIMARS
Боец MMA рассказал об ощущениях от борьбы с Нурмагомедовым
Журналист российского телеканала был ранен в Северодонецке
Оценена вероятность выдачи Чубайса по запросу России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.