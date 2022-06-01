Российская певица Ольга Бузова показала лицо без макияжа и порадовала фанатов

Российская телеведущая и поп-исполнительница Ольга Бузова показала лицо без макияжа и порадовала фанатов. Соответствующее видео, которое за час просмотрели более 12 тысяч человек, она опубликовала в личном Telegram-канале.

36-летняя знаменитость поделилась роликом, в котором она позирует в салоне автомобиля в топе красного цвета с собранными в высокий хвост волосами и патчами под глазами. При этом на кадрах видно, что на лице певицы отсутствует мейкап. В посте она поздравила подписчиков с наступившим летом и пожелала «счастливого теплого времени года».

«Пусть это лето будет красочным, сказочным, волнующим, жарким! Пусть оно всем запомнится и принесет только хорошие новости», — высказалась артистка и напомнила фанатам о сольном концерте, который состоится 4 июня в Москве.

Поклонники восхитились внешним видом Бузовой и ее пожеланиями в комментариях под публикацией. «И тебе прекрасного лета, Оля!», «Просто красавица», «Обожаю настоящую Олю!», «Спасибо, ты просто чудесна», «Лучшая знаменитость» — писали юзеры.

Ранее Ольга Бузова продемонстрировала фигуру у пилона и вновь стала предметом обсуждения в сети. Поп-исполнительница выступила в лонгсливе, коротких спортивных шортах и туфлях на небольшом каблуке.