Певица Ольга Бузова станцевала у пилона в шортах и вызвала споры в сети

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова станцевала у пилона и вызвала споры в сети. Видео она опубликовала на своей странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

В ролике знаменитость продемонстрировала фигуру в откровенном образе, покрутившись вокруг пилона. Поп-исполнительница выступила в лонгсливе, коротких спортивных шортах и туфлях на небольшом каблуке. На размещенных кадрах видно, что волосы артистки собраны в высокий хвост.

«Танец — это огромный мир, чтобы его покорить, надо иметь терпение. Как мне хочется овладеть этим искусством (…) Впереди еще много работы», — высказалась звезда под постом, который набрал 42 тысячи лайков.

Подписчики неоднозначно отнеслись к новой публикации певицы. Так, одни раскритиковали внешний вид Бузовой. «Оля, похудеть немного надо, без обид», «Постарела», «Оля, иди лучше в зал», «Деревянная», «Просто бревнышко», — высказывались они.

В то же время другие фанаты восхитились внешностью и танцем артистки. «Красотка», «Пластичная и грациозная Оля», «Не понимаю людей, которые пишут гадости, ты чудесна», «Как красиво», «Вижу прогресс», — отмечали поклонники.

Ольга Бузова не в первый раз делится подобным видео. В апреле знаменитость также продемонстрировала фигуру в откровенном наряда, станцевав вокруг пилона. Поп-исполнительница предстала перед подписчиками в черном боди, мини-шортах из кожи, чулках в сетку и туфлях на невысоком каблуке.

