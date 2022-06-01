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В Россию поставят тысячу тест-систем для выявления обезьяньей оспы

Роспотребнадзор: в регионы России поставят тысячу тест-систем для выявления оспы обезьян

Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

В Роспотребнадзоре сообщили о поставке в регионы России 1 тысячи комплектов тест-систем для выявления возможных случаев заражения оспой обезьян. Заявление пресс-службы ведомства приводит ТАСС.

«На сегодняшний день к поставке в регионы готова тысяча тест-комплектов, благодаря чему будет обеспечено проведение 100 тыс. ПЦР-исследований на предмет заражения оспой обезьян», — говорится в сообщении.

По информации Роспотребнадзора, тест позволит за несколько часов установить факт наличия патогена.

«Первичная диагностика с помощью указанных тест-систем будет проводиться на базе 20 организаций Роспотребнадзора, куда будут поступать биологические материалы от людей с симптомами, свидетельствующими о возможном инфицировании оспой обезьян», — следует из заявления.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок прокомментировал ситуацию с распространением обезьяньей оспы в мире. По его словам, граждане России старше 42 лет наиболее защищены от заражения оспой обезьян, так как они уже привиты от черной оспы. «Как показывает африканский опыт, эта вакцина защищает и от обезьяньей оспы. Таким образом, те, кто имеет эти прививку, уже защищены», — пояснил Болибок.

Марина Совина
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