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Европейская страна резко нарастила закупки нефти в России

Италия в мае нарастила импорт нефти из России до 400 тысяч баррелей в день

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Италия в мае существенно нарастила покупки российской нефти, несмотря на решение Европейского союза сократить импорт из России на 90 процентов к концу года, пишет AP.

В прошлом месяце страна ежедневно импортировала примерно 400 тысяч баррелей российской нефти в день, что в четыре раза больше уровней до начала военной операции на Украине, свидетельствуют данные Kpler.

Brent от TradingView

Резкий рост поставок стал неожиданным следствием санкций против России: нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) ISAB на Сицилии, принадлежащий компании «Лукойл», нарастил объемы переработки российской нефти — с 15 процентов до 100.

Ситуация объясняется тем, что ISAB на фоне ограничений, мешающих кредитованию, лишился возможности покупать нефть у других поставщиков, объяснил аналитик компании ISPI Маттео Вилла. Поставки же от российской материнской компании продолжаются.

В конце апреля CМИ сообщали, что на фоне трудностей сицилийского НПЗ Италия задумывается на его национализацией: ISAB — крупнейший в стране НПЗ по мощности. Однако власти опровергли планы.

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Платон Щукин
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