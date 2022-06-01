Психолог назвала способ отдыхать без мыслей о работе

Психолог Додсон: у большинства людей отдых вызывает чувство вины

Психолог и терапевт Аманда Додсон назвала эффективный способ отдыхать без мыслей о работе. В статье для Psychology Today она объяснила, что свободное время не должно быть продуктивным, а способность расслабляться и не воспоминать о делах, можно выработать самостоятельно.

Додсон отмечает, что большинство людей не умеет правильно отдыхать, а любые попытки расслабиться вызывают у них чувство тревоги и вины. Так, даже во время запланированного отдыха, человек не может выйти из рабочего режима и стремится быть продуктивным каждую минуту свободного времени. «Но могу я вам напомнить, что продуктивность — это то, что вы должны избегать в отпуске? Вы плохо расслабляетесь, потому что у вас мало практики в этом», — иронично сообщила специалист и объяснила, что навык отдыхать можно развить.

Тем, кто не умеет «отключаться» от работы даже во время отпуска, психолог посоветовала следовать нескольким простым правилам. Во-первых, Додсон подчеркивает, что расслабиться трудно, если не закрыты основные потребности. «Голод и недостаток сна делают нас раздражительными», — заметила она и посоветовала, в первую очередь, восстановить режим дня. Так, чтобы заложить основу для полноценного отдыха, она рекомендует есть три раза в день, спать не менее восьми часов в сутки и внимательно следить за другими ежедневными потребностями.

Во-вторых, во время отдыха терапевт рекомендует перестать подавлять эмоции и позволить себе спокойно выражать те чувства, которые ранее регулировались, чтобы не помешать работе. Додсон объясняет, что в первые дни отпуска человеку может быть некомфортно: «Представьте свои эмоции в виде резиновой ленты, которую с каждым днем ​​натягивают все сильнее и сильнее, когда вы слишком заняты работой, чтобы уделять внимание чувствам. Если вы уезжаете в отпуск и отпускаете этот контроль, это может болезненно отозваться на вас», — предупредила психолог. Она посоветовала не паниковать, если первые несколько дней вне рабочего режима будут неприятными: «Не поддавайтесь желанию подавлять свои чувства, создавая для себя новые дела. Позвольте себе ощутить печаль, тревогу и гнев».

Психолог объяснила, что расслабление требует практики и не всегда получается с первого раза. «Попробуйте лечь на диван и посмотреть фильм, или поспать на час или два больше, чем обычно. Позвольте чувству вины появиться и ощущаться — помните, вы не делаете ничего плохого. Вы должны отдыхать!» — сообщила Додсон и посоветовала не пытаться делать отпуск продуктивным.

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