Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Психолог назвала способ отдыхать без мыслей о работе

Психолог Додсон: у большинства людей отдых вызывает чувство вины

Фото: Ezequiel Garrido / Unsplash

Психолог и терапевт Аманда Додсон назвала эффективный способ отдыхать без мыслей о работе. В статье для Psychology Today она объяснила, что свободное время не должно быть продуктивным, а способность расслабляться и не воспоминать о делах, можно выработать самостоятельно.

Додсон отмечает, что большинство людей не умеет правильно отдыхать, а любые попытки расслабиться вызывают у них чувство тревоги и вины. Так, даже во время запланированного отдыха, человек не может выйти из рабочего режима и стремится быть продуктивным каждую минуту свободного времени. «Но могу я вам напомнить, что продуктивность — это то, что вы должны избегать в отпуске? Вы плохо расслабляетесь, потому что у вас мало практики в этом», — иронично сообщила специалист и объяснила, что навык отдыхать можно развить.

Тем, кто не умеет «отключаться» от работы даже во время отпуска, психолог посоветовала следовать нескольким простым правилам. Во-первых, Додсон подчеркивает, что расслабиться трудно, если не закрыты основные потребности. «Голод и недостаток сна делают нас раздражительными», — заметила она и посоветовала, в первую очередь, восстановить режим дня. Так, чтобы заложить основу для полноценного отдыха, она рекомендует есть три раза в день, спать не менее восьми часов в сутки и внимательно следить за другими ежедневными потребностями.

Во-вторых, во время отдыха терапевт рекомендует перестать подавлять эмоции и позволить себе спокойно выражать те чувства, которые ранее регулировались, чтобы не помешать работе. Додсон объясняет, что в первые дни отпуска человеку может быть некомфортно: «Представьте свои эмоции в виде резиновой ленты, которую с каждым днем ​​натягивают все сильнее и сильнее, когда вы слишком заняты работой, чтобы уделять внимание чувствам. Если вы уезжаете в отпуск и отпускаете этот контроль, это может болезненно отозваться на вас», — предупредила психолог. Она посоветовала не паниковать, если первые несколько дней вне рабочего режима будут неприятными: «Не поддавайтесь желанию подавлять свои чувства, создавая для себя новые дела. Позвольте себе ощутить печаль, тревогу и гнев».

Материалы по теме:
Тема ментального здоровья захватила интернет. Чем опасен интерес россиян к психическим расстройствам?
Тема ментального здоровья захватила интернет.Чем опасен интерес россиян к психическим расстройствам?
9 марта 2022
«Выиграет тот, кто быстро сориентируется» Как взять эмоции под контроль, помочь близким и найти себя в трудное время?
«Выиграет тот, кто быстро сориентируется»Как взять эмоции под контроль, помочь близким и найти себя в трудное время?
20 марта 2022

Психолог объяснила, что расслабление требует практики и не всегда получается с первого раза. «Попробуйте лечь на диван и посмотреть фильм, или поспать на час или два больше, чем обычно. Позвольте чувству вины появиться и ощущаться — помните, вы не делаете ничего плохого. Вы должны отдыхать!» — сообщила Додсон и посоветовала не пытаться делать отпуск продуктивным.

Ранее психолог назвал способ перестать заедать тревогу и стресс. Он объяснил, как вести себя при приступах эмоционального переедания, чтобы не набрать лишние килограммы.

Что делать?


Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Матвиенко
Обсудить
Последние новости
Росгвардеец погиб в Донбассе во время боя с иностранными наемниками
Кадыров стал беднее в 14 раз
Глава ЛНР назвал неосвобожденные города республики
Парикмахер раскрыла правильный способ мытья головы
СКР предъявил обвинения сотруднику СБУ Посохову за пытки российских военных
Психолог назвала способ отдыхать без мыслей о работе
Британский гонщик-чемпион погиб во время заезда
Пациентам московских поликлиник начали помогать по-новому
Раскрыта стоимость зарубежных туров за картами Visa и Mastercard летом
Глава ЛНР назвал мечтой республики вхождение в состав России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.