Психолог назвал способ перестать заедать тревогу и стресс

Психолог Павел Жавнеров: тревога провоцирует переедание

Психолог Павел Жавнеров назвал россиянам способ, который поможет перестать заедать тревогу и стресс большим количеством вредной еды. Советами о том, как не набрать лишний вес от обжорства на нервной почве, он поделился в интервью для «Ленты.ру» в рамках проекта «Что делать?».

Психолог отметил, что приступы тревоги в большинстве случаев могут влиять на то, как и сколько человек ест. Он выделил два типа распространенного пищевого поведения людей в стрессовых ситуациях: недоедание и переедание.

Жавнеров отмечает, что у людей первого типа тревога отбивает аппетит и желание есть. В итоге человек человек страдает от слабости, ухудшения самочувствия и резкой потери веса. Тем, кто столкнулся с подобной проблемой, психолог дал несколько эффективных советов. Во-первых, включать в рацион больше сладостей, которые компенсируют недостаток калорий и провоцируют скачки сахара в крови, что, в свою очередь, вызовет аппетит и желание принимать пищу. Во-вторых, составлять рацион из самых любимых продуктов, чтобы желание есть вернулось как можно скорее.

Второй тип пищевого поведения, который проявляется у большинства людей во время стресса, — переедание. Жавнеров отмечает, что у представителей этого типа тревога вызывает неконтролируемый аппетит и желание «заесть» негативные эмоции, что приводит к набору лишних килограммов. Чтобы сохранить форму и при этом пережить тревожные времена, психолог рекомендует не ограничивать себя в пище, однако заменить ее на более полезную. Больше свежих овощей, медленные углеводы и протеиновые батончики вместе сладкого — все это Жавнеров советует включать в рацион тем, кто не может сдерживать себя в еде во время тревоги. «Следуя этим рекомендациям, даже при усиленном питании, вы сможете набирать вес не так интенсивно», — заметил он.

Ранее врач объяснил пользу вегетарианства для здоровья. Он рассказал, что переход на растительное питание помогает легко сбросить лишний вес и предотвратить развитие хронических заболеваний.

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