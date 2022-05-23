Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Психолог назвал способ перестать заедать тревогу и стресс

Психолог Павел Жавнеров: тревога провоцирует переедание

Фото: Milly Vueti / Unsplash

Психолог Павел Жавнеров назвал россиянам способ, который поможет перестать заедать тревогу и стресс большим количеством вредной еды. Советами о том, как не набрать лишний вес от обжорства на нервной почве, он поделился в интервью для «Ленты.ру» в рамках проекта «Что делать?».

Психолог отметил, что приступы тревоги в большинстве случаев могут влиять на то, как и сколько человек ест. Он выделил два типа распространенного пищевого поведения людей в стрессовых ситуациях: недоедание и переедание.

Жавнеров отмечает, что у людей первого типа тревога отбивает аппетит и желание есть. В итоге человек человек страдает от слабости, ухудшения самочувствия и резкой потери веса. Тем, кто столкнулся с подобной проблемой, психолог дал несколько эффективных советов. Во-первых, включать в рацион больше сладостей, которые компенсируют недостаток калорий и провоцируют скачки сахара в крови, что, в свою очередь, вызовет аппетит и желание принимать пищу. Во-вторых, составлять рацион из самых любимых продуктов, чтобы желание есть вернулось как можно скорее.

Материалы по теме:
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет» Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет»Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
17 декабря 2020
«Калория торта ничем не отличается от калории шпината» Врач развенчивает популярные мифы о спорте и питании
«Калория торта ничем не отличается от калории шпината»Врач развенчивает популярные мифы о спорте и питании
10 октября 2021

Второй тип пищевого поведения, который проявляется у большинства людей во время стресса, — переедание. Жавнеров отмечает, что у представителей этого типа тревога вызывает неконтролируемый аппетит и желание «заесть» негативные эмоции, что приводит к набору лишних килограммов. Чтобы сохранить форму и при этом пережить тревожные времена, психолог рекомендует не ограничивать себя в пище, однако заменить ее на более полезную. Больше свежих овощей, медленные углеводы и протеиновые батончики вместе сладкого — все это Жавнеров советует включать в рацион тем, кто не может сдерживать себя в еде во время тревоги. «Следуя этим рекомендациям, даже при усиленном питании, вы сможете набирать вес не так интенсивно», — заметил он.

Ранее врач объяснил пользу вегетарианства для здоровья. Он рассказал, что переход на растительное питание помогает легко сбросить лишний вес и предотвратить развитие хронических заболеваний.

Что делать?


Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Матвиенко
Обсудить
Последние новости
В граничащем с Украиной российском регионе сработала система ПВО
Шестилетнему россиянину проломили голову бутылкой
Пьяный россиянин жестоко избил дочь с ДЦП из-за плача
Лолита рассказала об отъезде матери и дочери из России
В Pfizer предсказали создание лекарства от рака
184-килограммовый любитель фастфуда сбросил половину веса за год
Объявлены результаты первой недели работы российского магазина приложений
Страны Балтии отказались от электричества из России
Психолог назвал способ перестать заедать тревогу и стресс
В Совфеде назвали единственно возможную тему переговоров с Украиной
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.