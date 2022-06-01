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«Почта России» выпустила открытки с Дагестаном

«Почта России» выпустила серию открыток с изображением достопримечательностей Дагестана

Фото: Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан

«Почта России» выпустила лимитированную серию открыток с изображением достопримечательностей Дагестана. Об этом сообщается на сайте Минтуризма Дагестана.

Отмечается, что они уже поступили в продажу. «„Почта России“ совместно с Ростуризмом и Русским географическим обществом выпустила серию открыток о российских регионах. В нее вошли открытки с изображением знаковых мест 20 регионов, среди которых Дагестан», — говорится в сообщении.

Совместно с Минтуризма были подготовлены пять вариантов открыток с разными достопримечательностями региона. На них изображены виды аула Гамсутль, Сулакского каньона, башенного комплекса села Гоор, Гуниба и Казбековского района. Тираж каждого варианта — 1 тысяча экземпляров.

Приобрести открытки можно в почтовых отделениях Дагестана, а также в магазине Русского географического общества в Москве.

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Варвара Кошечкина
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