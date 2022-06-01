Ворвавшаяся в эфир бывшая сотрудница Первого канала попала на «Миротворец»

Экс-сотрудница Первого канала Овсянникова попала на украинский сайт «Миротворец»

Бывшая сотрудница Первого канала Марина Овсянникова, ворвавшаяся в прямой эфир новостной программы «Время» с плакатом, попала на украинский сайт «Миротворец». Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

На сайте «Миротворец» говорится, что Овсянникова участвовала «в информационно-пропагандистских спецоперациях Кремля, направленных на устранение санкционного давления на Россию».

14 марта Овсянникова ворвалась в прямой эфир программы «Время» и встала позади ведущей Екатерины Андреевой с плакатом, который призывал остановить специальную военную операцию РФ на Украине. В апреле экс-сотрудница Первого получила работу в немецком издании Die Welt.

В мае она рассказала, что не жалеет о своем поступке. «Я рада, что в итоге мои моральные качества оказались важнее благополучной и налаженной жизни», — подчеркнула Овсянникова.