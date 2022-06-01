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По составленному СКР портрету педофила жертвами становятся девочки 11-14 лет

В СКР заявили, что жертвами педофилов чаще всего становятся городские девочки 11-14 лет

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Следственном комитете России (СКР) считают, что жертвами педофилов чаще всего становятся городские девочки 11-14 лет согласно составленному статистическому портрету. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя СКР Елену Леоненко.

По данным ведомства за 2021 год, чаще всего жертвами изнасилования становились девочки 11-14 лет. На втором месте — девочки 15-17-летнего возраста. Часть этих преступлений была совершена близкими жертв. В половине таких преступлений, совершенных близкими лицами, речь идет именно о сожителе матери ребенка. При этом исследования говорят, что в неполных семьях дети становились жертвами преступления с меньшей вероятностью, чем в полных.

Со слов Леоненко, девочки становились жертвами преступлений насильственного характера именно в городах, так как там проще затеряться. В селах и небольших населенных пунктах зачастую все друг друга знают.

Ранее на Сахалине в отношении российского военнослужащего возбудили уголовные дела за домогательства к двум родным дочерям. В сентябре прошлого года старший сержант начал делать массаж дочери-пятикласснице, каждый из таких «сеансов» заканчивался насилием.

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Леонид Микуляк
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