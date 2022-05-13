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Российского военнослужащего обвинили в сексуальном домогательстве к дочерям

На Сахалине старшего сержанта обвинили в домогательствах к двум несовершеннолетним дочерям

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

На Сахалине в отношении российского военнослужащего возбудили уголовные дела за домогательства к двум родным дочерям. Об этом сообщает «Сахалин.Инфо».

По сведениям издания, его обвиняют в совершении преступлений по статье 134 («Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста») и 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Как пишет Telegram-канал «Осторожно, новости», в сентябре прошлого года старший сержант начал делать массаж дочери-пятикласснице, каждый из таких «сеансов» заканчивался насилием. В ноябре мужчина надругался над ней. В мае этого года он начал приставать к девятилетней девочке, но ей удалось вырваться и убежать.

О преступлении стало известно после того, как младшая дочь рассказала обо всем матери. После этого женщина обратилась в полицию и фигуранта задержали.

Ранее сообщалось, что в метро Санкт-Петербурга педофил дважды за четыре дня изнасиловал 13-летнюю школьницу.

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Елизавета Новикова
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