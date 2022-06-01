Названы лучшие места в России для завораживающих фотографий

Bronevik.com назвал карьер «Мир» и вулкан Креницына лучшими местами для фотографий

Российским путешественникам назвали четыре локации в России, где можно сделать завораживающие фотографии. Об этом сообщается в пресс-релизе национального сервиса по бронированию отелей Bronevik.com, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Так, эксперты сервиса посоветовали отправиться в Якутию к алмазной шахте «Мир» — это крупный карьер глубиной более 500 метров и диаметром 1,2 километра. Сейчас добычи не ведутся и сама шахта не используется, поэтому у туристов есть возможность увидеть карьер и сделать несколько запоминающихся снимков.

Еще одно место для необычных кадров — вулкан Креницына на Курильских островах. Вокруг его верхушки расположилось озерное кольцо, на склонах которого растет множество цветов. Со слов туристов, самая лучшая позиция для фото вулкана — северо-восточная его часть.

Также россиянам порекомендовали побывать на горе Большой Богдо в Астраханской области, которая находится посреди степи. Ее особенность — необычный красно-бордовый цвет, возникший из-за высокой концентрации металлов в почве.

В заключение специалисты призвали обратить внимание на мраморный каньон Рускеала в Карелии. Раньше там добывали мрамор для отделки Исаакиевского собора и Эрмитажа — сейчас каньон используют как площадку для киносъемок и экскурсий.

Ранее в мае в Хабаровске открылась выставка фотографий Вадима Курика «Серебром по стеклу». Уникальность экспозиции заключается в необычной технике. Курик — единственный в регионе, кто работает в технике амбротипии, при которой изображение закрепляется на стеклянной пластине с серебряным напылением.