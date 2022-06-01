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Названы города России с подешевевшим жильем

SRG: в мае жилье сильнее всего подешевело в Хабаровске, Ижевске и Самаре

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В мае 2022 года жилье сильнее всего подешевело в Хабаровске, Ижевске и Самаре. Города России, где недвижимость снизилась в цене, назвали аналитики консалтинговой компании SRG в своем исследовании, пишет РБК.

В Хабаровске стоимость одного квадратного метра уменьшилась в среднем на 2,07 процента, до 111,4 тысячи рублей. Второе место занял Ижевск — там жилье подешевело на 2,01 процента, до 72,7 тысячи рублей за «квадрат». На третьей строчке оказалась Самара со снижением стоимости квадратного метра на 1,39 процента, до 92,9 тысячи рублей.

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Отрицательную динамику цен на жилье аналитики также отметили в Тольятти (минус 0,88 процента, до 63,6 тысячи рублей), Иркутске (минус 0,78 процента, до 96 тысяч рублей), Ростове-на-Дону (минус 0,42 процента, до 96,1 тысячи рублей), Москве (минус 0,14 процента, до 311,3 тысячи рублей) и Краснодаре (минус 0,02 процента, до 106,9 тысячи рублей). Незначительно жилье подорожало в Санкт-Петербурге (плюс 0,25 процента, до 214 тысяч рублей).

Аналитики отметили, что из 25 крупнейших городов России жилье в мае подорожало в 17. Самым ощутимым рост цен оказался в Ярославле (плюс 7,81 процента, до 84,6 тысячи рублей), Челябинске (плюс 6,91 процента, до 66,4 тысячи рублей) и Казани (плюс 4,9 процента, до 150,9 тысячи рублей).

Ранее специалисты ЦИАН назвали города России с подешевевшим съемным жильем. Лидером рейтинга стал Тольятти — стоимость долгосрочной аренды однокомнатной квартиры там снизилась на 16 процентов, до 12,8 тысячи рублей. В первую тройку также вошел Санкт-Петербург, где цена уменьшилась на 13 процентов и достигла 28,4 тысячи рублей.

Нина Ташевская
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