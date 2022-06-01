Названы города России с подешевевшим жильем

SRG: в мае жилье сильнее всего подешевело в Хабаровске, Ижевске и Самаре

В мае 2022 года жилье сильнее всего подешевело в Хабаровске, Ижевске и Самаре. Города России, где недвижимость снизилась в цене, назвали аналитики консалтинговой компании SRG в своем исследовании, пишет РБК.

В Хабаровске стоимость одного квадратного метра уменьшилась в среднем на 2,07 процента, до 111,4 тысячи рублей. Второе место занял Ижевск — там жилье подешевело на 2,01 процента, до 72,7 тысячи рублей за «квадрат». На третьей строчке оказалась Самара со снижением стоимости квадратного метра на 1,39 процента, до 92,9 тысячи рублей.

Отрицательную динамику цен на жилье аналитики также отметили в Тольятти (минус 0,88 процента, до 63,6 тысячи рублей), Иркутске (минус 0,78 процента, до 96 тысяч рублей), Ростове-на-Дону (минус 0,42 процента, до 96,1 тысячи рублей), Москве (минус 0,14 процента, до 311,3 тысячи рублей) и Краснодаре (минус 0,02 процента, до 106,9 тысячи рублей). Незначительно жилье подорожало в Санкт-Петербурге (плюс 0,25 процента, до 214 тысяч рублей).

Аналитики отметили, что из 25 крупнейших городов России жилье в мае подорожало в 17. Самым ощутимым рост цен оказался в Ярославле (плюс 7,81 процента, до 84,6 тысячи рублей), Челябинске (плюс 6,91 процента, до 66,4 тысячи рублей) и Казани (плюс 4,9 процента, до 150,9 тысячи рублей).

Ранее специалисты ЦИАН назвали города России с подешевевшим съемным жильем. Лидером рейтинга стал Тольятти — стоимость долгосрочной аренды однокомнатной квартиры там снизилась на 16 процентов, до 12,8 тысячи рублей. В первую тройку также вошел Санкт-Петербург, где цена уменьшилась на 13 процентов и достигла 28,4 тысячи рублей.