В Подмосковье из-за взрыва газа погиб один человек

В жилом доме в Мытищах произошел взрыв, один человек погиб

В пятиэтажном жилом доме в подмосковных Мытищах произошел взрыв газа. В результате происшествия погиб один человек. Видео с места ЧП опубликовал Telegram-канал «Комсомольская правда: KP.RU».

«По предварительным данным, в многоквартирном жилом доме в городе Мытищи на улице Мира произошел хлопок газа. Один человек погиб, двое госпитализированы, в том числе малолетний ребенок. Информация о пострадавших уточняется», — говорится в Telegram-канале прокуратуры Московской области.

Отмечается, что ведомство начало проверку по факту происшествия. В ходе проверки прокуратура даст правовую оценку действиям ответственных лиц.

Ранее в подмосковном Подольске два человека насмерть отравились угарным газом. Представитель Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета России по Московской области Ольга Врадий пояснила, что все произошло в Садовом проезде микрорайона Львовский.