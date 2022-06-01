В Подмосковье семья отравилась угарным газом

В Подольске два человека насмерть отравились угарным газом, еще двое госпитализированы

Два человека насмерть отравились угарным газом в подмосковном Подольске, еще двое госпитализированы. Об этом рассказала в среду, 1 июня, представитель Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета России по Московской области Ольга Врадий, передает ТАСС.

Она пояснила, что все произошло в Садовом проезде микрорайона Львовский. Погибшие и пострадавшие, по словам Врадий, являются членами одной семьи.

Сотрудники правоохранительных органов уже начали проводить осмотр газового оборудования в подмосковной квартире. Они изъяли газовую колонку и назначили соответствующие экспертизы.

Врадий добавила, что специалисты предупреждали жителей Подольска в апреле о том, что газовую колонку необходимо отключить и устранить нарушения. Однако семья была против.

Ранее в Краснодарском крае четверо детей и один взрослый погибли из-за отравления угарным газом.

В региональных экстренных службах подчеркивали, что ЧП могло произойти из-за неисправности газового оборудования в жилом доме.