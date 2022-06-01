Россиянам перечислили симптомы отравления пестицидами

Специалист Роспотребнадзора Фомичева назвала судороги симптомом отравления пестицидами

Специалист Управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ольга Фомичева в интервью радио Sputnik перечислила симптомы отравления пестицидами, которые используются в сельском хозяйстве. По ее словам, чаще всего больные чувствуют слабость, судороги, онемение конечностей и головокружение.

Фомичева напомнила, что химические средства, которые предназначены для борьбы с вредителями, опасны для здоровья человека. Накапливаясь в организме, они могут провоцировать развитие онкологий, а при остром отправлении — вызвать паралич.

«Степень токсичности зависит от количества, времени воздействия, состояния организма и других факторов. Клиническая картина острого отравления пестицидами различается в зависимости от вида химиката. Общие и наиболее частые симптомы — слабость, беспокойство, судороги, диспепсические расстройства, онемение конечностей, паралич, головокружение», — пояснила специалист.

При проявлении симптомов отравления Фомичева советовала незамедлительно обратиться за медицинской помощью. А для профилактики специалист рекомендовала тщательно промывать продукты перед приготовлением, очищать кожуру, листья, использовать термическую обработку.

Ранее ученые из Университета Осло пришли к выводу, что хлорорганические загрязнители еды даже в низких концентрациях могут стать причиной развития диабета первого типа. Они выявили, что некоторые химические вещества, включая диоксины, способны нарушить выработку инсулина и вызвать аутоиммунное заболевание.