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Органические загрязнители в еде и окружающей среде связали с диабетом

В Университете Осло выявили повышенное содержание диоксинов в крови больных диабетом

Фото: Pavel Danilyuk / Pexels

Хлорорганические загрязнители еды даже в низких концентрациях могут стать причиной развития диабета первого типа. К такому выводу пришли ученые Университета Осло, которые показали, что некоторые химические вещества, включая диоксины, способны нарушить выработку инсулина и вызвать аутоиммунное заболевание. Результаты исследования опубликованы в журнале Environment International.

Специалисты проанализировали образцы крови у 442 американских детей и подростков. У 182 человек был диагностирован диабет первого типа с нормальной чувствительностью к инсулину, у 148 — диабет первого типа с резистентностью к инсулину, а 112 здоровых человек вошли в контрольную группу. По значениям концентрации полихлорированных бифенилов (ПХБ) и различных хлорорганических пестицидов в плазме крови оценивали риск развития аутоиммунного диабета. Исследователи также провели эксперимент, в ходе которого на бета-клетки поджелудочной железы крыс воздействовали растворами бифенила и дихлордифенилдихлорэтилена (DDE) в дозах, сравнимых с их повышенным содержанием в окружающей среде.

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Ученые выявили связь между концентрацией в плазме крови таких загрязнителей, как DDE, транс-нонахлор и ПХБ, и вероятностью диагноза диабета первого типа с нормальной чувствительностью к инсулину. Эта ассоциация не наблюдалась для пациентов с резистентностью к инсулину на фоне диабета. В ходе экспериментов ПХБ и DDE нарушали способность бета-клеток продуцировать и секретировать инсулин в ответ на глюкозу. Это сопровождалось изменениями в экспрессии различных генов, которые оказывались чувствительными к загрязнителям, а длительное воздействие продолжительностью более чем два дня постепенно убивало клетки.

ПХБ и различные хлорорганические вещества содержатся в продуктах питания, пластмассах, красках, строительных материалах, почве и воде и лишь в незначительной степени расщепляются естественным путем. В ряде стран продолжается использование содержащих хлор пестицидов для борьбы с насекомыми-вредителями. При этом 90 процентов загрязнителей поступает в организм из мяса, рыбы и молочных продуктов. Специалисты рекомендуют употреблять в пищу нежирную рыбу, например, сайду, треску и пикшу, поскольку она содержит меньше диоксинов и ПХБ.

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Александр Еникеев
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