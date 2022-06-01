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У осужденного главы МВД Коми конфисковали таунхаус после многомиллионной взятки

Суд изъял у экс-главы МВД Коми таунхаус и участок земли, купленные на взятку в 14 млн руб

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Сыктывкарский городской суд вынес решение по иску прокурора Республики Коми об обращении в доход государства недвижимости, приобретенной бывшим главой МВД региона Виктором Половниковым на неподтвержденные доходы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Экс-министр был осужден за получение взятки в 14 миллионов рублей в октябре 2021 года, он получил девять лет лишения свободы и лишился звания генерал-майора полиции. В приговоре было указано, что он легализовал полученное вознаграждение, купив на него в Сыктывкаре в 2017 году за восемь миллионов рублей таунхаус площадью 154,4 квадратных метра и земельный участок. Половников сделал ремонт в новом жилье и закупил туда мебель еще на десять миллионов рублей. Как отметили в прокуратуре, только за дизайн-проект кухонного гарнитура, его изготовление и установку глава МВД заплатил полтора миллиона рублей.

Половников, чтобы скрыть имущество, оформил его на двоюродную сестру супруги.

Прокуратура установила, что совокупный доход семьи силовика с 2014-го по 2017 год составил 11,5 миллиона рублей, кредиты они не брали, а также платили по ипотеке за московскую квартиру. Слова Половникова о взятых им крупных займах у знакомых бизнесменов не подтвердились.

На основании этих доводов суд удовлетворил требование прокуратуры и конфисковал недвижимость экс-генерала МВД.

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Любовь Ширижик
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У осужденного главы МВД Коми конфисковали таунхаус после многомиллионной взятки
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