Бывший глава МВД Коми получил девять лет за взятку в 14 миллионов рублей

Сыктывкарский городской суд приговорил к девяти годам лишения свободы бывшего министра внутренних дел по Республике Коми Виктора Половникова, признав его виновным в получении взятки в 14 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.
Осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Бывший глава республиканского МВД также оштрафован на 14,5 миллиона рублей и лишен звания генерал-майора.
Экс-министр намерен обжаловать приговор. По его словам, он рассчитывал на оправдание. Защита на протяжении процесса настаивала на невиновности Половникова, заявляя, что его оговорили.
4 октября сообщалось, что суд признал Половникова виновным в инкриминируемых преступлениях. Из оглашаемого приговора следовало, что вина Половникова полностью доказана. Установлено, что он, являясь должностным лицом, получил через посредника взятку. На полученные денежные средства он совершил финансовые операции и крупные сделки для придания им законности. Прокурор запрашивал для экс-министра 13 лет лишения свободы.
Уголовное дело Половникова связано с «делом Гайзера», по которому осуждены бывшие высокопоставленные руководители Коми и их сообщники-бизнесмены. Один из фигурантов Сергей Ситников с 2016 года находился под арестом по обвинению в мошенничестве. По версии следствия, он за взятку хотел выйти из СИЗО. Через адвоката Ситников связался с экс-главой управления ФСКН по Татарстану Фаязом Шабаевым, который был лично знаком с Половниковым.
Следователи также полагают, что Шабаев передал тогдашнему главе МВД 10 миллионов рублей, а позже еще 2,5 миллиона рублей. В итоге за вознаграждение Ситникова выпустили на свободу.