Бывший глава МВД Коми получил девять лет за взятку в 14 миллионов рублей

Суд в Сыктывкаре приговорил к девяти годам экс-главу МВД Коми за взятку

Сыктывкарский городской суд приговорил к девяти годам лишения свободы бывшего министра внутренних дел по Республике Коми Виктора Половникова, признав его виновным в получении взятки в 14 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Бывший глава республиканского МВД также оштрафован на 14,5 миллиона рублей и лишен звания генерал-майора.

Экс-министр намерен обжаловать приговор. По его словам, он рассчитывал на оправдание. Защита на протяжении процесса настаивала на невиновности Половникова, заявляя, что его оговорили.

Материалы по теме «Тюрьма — это самый дорогой отель» Бывший аферист — о том, как украсть в России миллионы и хорошо устроиться в СИЗО с сигарным клубом Бескорыстный мотив Что известно о самом загадочном уголовном процессе — деле генерала Сугробова

4 октября сообщалось, что суд признал Половникова виновным в инкриминируемых преступлениях. Из оглашаемого приговора следовало, что вина Половникова полностью доказана. Установлено, что он, являясь должностным лицом, получил через посредника взятку. На полученные денежные средства он совершил финансовые операции и крупные сделки для придания им законности. Прокурор запрашивал для экс-министра 13 лет лишения свободы.

Уголовное дело Половникова связано с «делом Гайзера», по которому осуждены бывшие высокопоставленные руководители Коми и их сообщники-бизнесмены. Один из фигурантов Сергей Ситников с 2016 года находился под арестом по обвинению в мошенничестве. По версии следствия, он за взятку хотел выйти из СИЗО. Через адвоката Ситников связался с экс-главой управления ФСКН по Татарстану Фаязом Шабаевым, который был лично знаком с Половниковым.

Следователи также полагают, что Шабаев передал тогдашнему главе МВД 10 миллионов рублей, а позже еще 2,5 миллиона рублей. В итоге за вознаграждение Ситникова выпустили на свободу.