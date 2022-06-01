Потерявший миллионы рублей инвестор дал россиянам три совета

Инвестор Сагитов посоветовал не гнаться за быстрой прибылью, чтобы избежать потерь

За два года активной торговли криптовалютой инвестор, номинант премии «Молодой предприниматель России — 2019» Кирилл Сагитов, по его словам, испытал три больших падения, последнее стоило ему нескольких миллионов рублей. Он поделился с «Лентой.ру» тремя советами, которые могут помочь россиянам избежать таких потерь.

Минус четыре миллиона

Сагитов рассказал, что инвестировать в криптовалюты начал летом 2020 года, когда у него появился капитал после продажи одного из проектов. Со слов предпринимателя, сначала он занялся спотовой торговлей, которая казалась ему очень простой. Рынок был растущим, и любую купленную криптовалюту можно было продать в плюс уже через пару часов или дней, рассказал он.

«Тогда мне удавалось делать по 10-15 процентов прибыли ежемесячно, но хотелось большего, и я начал изучать торговлю на фьючерсах. С фьючерсами и кредитными плечами было не все так просто. Если я зарабатывал, то это казалось небольшой суммой, а если терял — хотелось восстановить утрату. Со временем это переросло в азарт, и я просто хотел сделать большой результат в процентах, нежели деньгах», — отметил предприниматель.

Со временем Сагитов, по его словам, начал заниматься доверительным управлением — использовать в торговле чужие деньги. Он разыскивал людей через соцсети и доски объявлений, брал у них деньги под 9 процентов в месяц по договору займа и торговал ими.

«За два года активной торговли у меня было три больших падения. Самые крупные были в мае 2021-го и апреле этого года. В последний раз убыток составил почти четыре миллиона рублей — это были как мои средства, так и средства людей, у которых я брал инвестиции», — резюмировал предприниматель.

Чего лучше не делать

В разговоре с «Лентой.ру» Сагитов выделил три главных совета, которые могут помочь инвесторам избежать больших потерь.

Не нужно гнаться за большой и быстрой прибылью — на таких людях и зарабатывают большие трейдеры. Не стоит брать деньги в долг. Лучше медленно и без особых рисков для репутации торговать своими средствами. Если их нет — лучше сначала заработать на чем-то другом. Нельзя мнить себя экспертом — рынок бывает предсказуем, но лишь для того, чтобы потешить ваше самолюбие Кирилл Сагитов основатель одного из первых в СНГ криптокошельков

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