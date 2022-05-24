Экономист Беляев счел вероятность восстановления курса валют в отношении рубля ничтожной

Времена, когда зарубежная валюта являлась наиболее стабильным инструментом для вложения денег, прошли, считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. По его мнению, людям, которые хотят сохранить или преумножить свои сбережения сейчас необходимо забыть про валюту и искать для этого другие финансовые инструменты. Экономист дал россиянам совет насчет инвестиций в разговоре с «Лентой.ру».

Вероятность «отката»

«Сейчас мы видим, что евро и доллар теряют свои позиции по отношению к рублю, и это не конъюнктурный момент, а новая валютная архитектура, отражающая глобальные перемены в соотношении и экономических сил, и валютных сил, и места валюты на мировом рынке», — заметил экономист.

Курсы доллара и евро, по его словам, восстановятся по отношению к рублю с ничтожной степенью вероятности.

Альтернативные активы

При выборе финансового инструмента стоит учитывать вопросы стабильности и доходности, которые находятся в обратной зависимости, подчеркнул Беляев. То есть чем более стабильным считается актив, тем он менее доходный.

Хочешь получить доход — рискуй. Не хочешь рисковать — не получишь доход Михаил Беляев кандидат экономических наук

По словам аналитика, наиболее надежный и доступный финансовый инструмент на рынке — это рублевые вклады в банках. Несмотря на возмущения многих по поводу того, что нынешние процентные ставки могут не покрыть инфляцию, этот актив дает уверенность в том, что сумма застрахована, уточнил он.

«Если ты хочешь высокий доход, тогда ты должен рисковать, а рисковать ты можешь на фондовом рынке, покупая и продавая акции. Там можно много заработать, особенно сейчас, когда рынок находится внизу. Можно купить акции, ждать, когда они повысятся в цене после восстановления экономики и преодоления санкционных моментов, или можно заниматься игрой, так называемым скальпированием, то есть бесконечной покупкой акций в нижней точке и продажей их, когда они чуть-чуть возрастают в цене. Но это риск, и выиграть там можно много, а можно и проиграть, и тоже много», — рассказал экономист.

Кроме того, он предостерег от вложений в биткоин, так как сейчас эта криптовалюта нестабильна, потому что период, когда он рос за счет ажиотажного спроса, прошел.

Золотой запас

Во время нестабильной обстановки многие пытаются вложиться в материальные ценности, а вечной материальной ценностью считается золото, заметил аналитик. Однако обратил внимание, что и с этим активом все не так просто. Так, выигрыш на золоте достаточно нестабильный при вложении на коротком участке, считает Беляев.

Сейчас его покупают, цена на него растет, но что будет, когда все успокоится? Бывают же периоды, что цена на золото падает, и падает существенно. Выигрыш в золоте достаточно стабильный, когда речь идет об очень длинных периодах, буквально, десятилетиях. Тогда вы вкладываетесь и действительно через 10 лет наименьший риск того, что вы что-то потеряете Михаил Беляев кандидат экономических наук

Дополнительные хлопоты возникают и при физической купле-продаже золота, поэтому стоит рассмотреть вариант с обезличенными металлическими счетами в банках, предупредил аналитик.

«Там вы делаете денежный вклад, но на него не покупается физическое золото, а просто сумма, которая у вас там лежит, индексируется по изменению цены на золото. Это, чтобы не было физической купли-продажи. Во-первых, у нас долгое время существовал налог на стоимость, и когда вы продавали золото вам нужно было заплатить НДС 20 процентов. Представляете, чтобы выйти в ноль, насколько золото должно было подорожать? И плюс, чтобы продать, еще надо было пройти экспертизу, чтобы доказать, что это действительно золото — тоже дополнительные хлопоты. А где его хранить и сколько вы его можете купить?» — уточнил экономист.

23 мая по состоянию на 10:04 по московскому времени доллар торгуется по отношению к рубля по 59,07, евро — по 61,08, свидетельствуют данные Московской биржи.

The New York Times предсказал падение евро ниже доллара к 2023 году. Кроме того, авторы издания отметили, что валюта, которой пользуются 19 стран мира, за 20 лет ни разу не приближалась к равному обменному курсу.

При этом аналитики допускают дальнейшее укрепление рубля на валютном рынке, сообщил «Коммерсант».