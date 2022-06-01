Стало известно о заметном снижении стоимости отдыха в Египте

АТОР: отельеры Египта предлагают скидки на проживание из-за начала низкого сезона

Специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали отечественным туристам о заметном снижении стоимости отдыха в Египте в летний период. Об этом сообщается на сайте организации.

Стало известно, что отельеры популярной пляжной страны начали предлагать туроператорам скидки на проживание от 20 до 50 процентов. По их словам, это связано с началом низкого летнего сезона, а также желанием владельцев гостиниц увеличить просевший на фоне кризиса с авиасообщением турпоток из России.

Например, сейчас приобрести недельный тур в пятизвездочный Rixos Sharm El Sheikh у компании TEZ TOUR на двоих с вылетом 22 июня из Москвы можно за 200,3 тысячи рублей. Семидневную путевку в гостиницу категории четыре звезды Albatros Aqua Blu Resort туроператор предлагает двоим туристам за 125,5 тысячи рублей.

«Летний Египет — это возможность сэкономить на отдыхе, но при этом отдохнуть так же здорово, как и в зимнем сезоне. Туристы, которые отдыхают в Египте летом, знают, что нестерпимая жара — это больше стереотип, чем правда», — сказал управляющий директор сети отелей Rixos в Египте Эркан Йылдырым.

Ранее российская туристка отправилась в долгожданный отпуск в Египет и описала поездку фразой «разочарование по всем пунктам». Отдыхающая купила тур в один из любимых отелей в Хургаде, в котором она была уже три раза, и заявила, что «кризис не щадит никого» — качество сервиса во многих гостиницах страны очень сильно испортилось.