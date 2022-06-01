Россиянка побывала в Египте и описала страну фразой «кризис не щадит никого»

Читательница «Тонкостей туризма» пожаловалась на «испорченный» сервис в отелях Египта

Российская туристка отправилась в долгожданный отпуск в Египет и описала поездку фразой «разочарование по всем пунктам». Мнение девушки опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

Путешественница купила путевку в один из любимых отелей в Хургаде, в котором она была уже три раза, — восьмидневный тур на двоих обошелся в 143 тысячи рублей.

Читательница портала пожаловалась, что «кризис не щадит никого» — качество сервиса во многих гостиницах страны очень сильно испортилось. Так, россиянку заселили в «самый убитый» корпус, окна которого выходили на стену соседнего здания. Поменять номер сотрудники согласились за 20 долларов (1,2 тысячи рублей).

«Чаевые просят всегда и везде, при любой возможности, даже один и тот же официант может напрашиваться на чаевые по несколько раз в день», — возмутилась она.

Туристка добавила, что обстановка в номерах была «никакой» — из банных принадлежностей было только мыло, бесплатная бутилированная вода отсутствовала. Также девушке не понравилось, что на всей территории отеля, даже в помещениях, нет запрета на курение. «Я чуть не задохнулась от сигаретного дыма», — пожаловалась она.

Единственным плюсом поездки автор назвала экскурсию в Каир за 47 долларов (три тысячи рублей) — в сумму вошел комфортабельный трансфер, обед в местном ресторане и прогулки по исламской и христианской частях города.

Ранее стало известно, что власти Египта прорабатывают возможность использования в стране карт российской платежной системы «Мир». По словам заместителя генерального директора TEZ TOUR Египет Тамера Саида, решить этот вопрос возможно уже к осени.