Байден высказался о ценах на бензин и продукты в США

Президент США Байден назвал маловероятным снижение цен на бензин и продукты в стране

Президент США Джо Байден прокомментировал ситуацию с ценами на топливо и продовольствие в США. По его мнению, они вряд ли снизятся из-за продолжающегося кризиса на Украине, передает РИА Новости.

Во время мероприятия, посвященного поставкам детских смесей в США, Байден высказался о ценах на бензин и продукты и назвал снижение их стоимости маловероятным. Он добавил, что более выразит свое мнение на проблематику роста цен в стране в четверг, 2 июня.

«Идея о том, что мы сможем "нажать на кнопку" и снизить цены на бензин, маловероятна в ближнесрочной перспективе. То же самое касается и продуктов питания», — заявил лидер страны журналистам.

Ранее Байден допустил закупки российской нефти вместо полного отказа от нее. По его мнению, если такое решение примут, то Россия сможет экспортировать нефть по «цене, значительно ниже той, которая сейчас установилась на рынке».

Инфляция, рост цен и кризис



