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Байден допустил закупки российской нефти по цене ниже рыночной

Президент США Байден заявил, что Запад обсуждает закупку нефти из РФ по цене ниже рыночной
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что на Западе обсуждают закупку российской нефти по цене ниже рыночной взамен полного отказа от ее импорта. Об этом сообщает РИА Новости.

Американский лидер рассказал, что США вместе с партнерами ищут способ сдержать стоимость нефти, которая растет из-за ситуации на Украине и санкций против России, которые все больше распространяются на поставки энергоносителей.

«У вас есть проблема, которая обозначилась сейчас, когда Европа решает, что они еще больше ограничат закупки российской нефти. Идут активные размышления, что можно сделать – может быть, даже закупать нефть, но по ограниченной цене», — ответил Байден на вопросы журналистов.

По словам Байдена, если такое решение примут, то у России останется возможность экспортировать нефть по «цене, значительно ниже той, которую сейчас установилась на рынке».

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Марина Совина
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