Байдена вновь обвинили в росте цен на топливо в США

Сенатор Хоули поспорил с министром энергетики США о роли Путина в росте цен на топливо

Сенатор Конгресса от штата Миссури Джош Хоули поспорил с министром энергетики США Дженнифер Грэнхолм о роли президента России Владимира Путина в росте цен на топливо, раскритиковав политику американского лидера Джо Байдена в отношении энергоресурсов. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Сенатор в ходе слушаний обратился к министру с вопросом о приемлемости энергетического кризиса на территории США. В ответ Грэнхолм напомнила про колебания цен на нефть на мировом рынке и вновь обвинила Путина в экономических проблемах Вашингтона.

«Нонсенс! При всем уважении, но это полная чушь. В январе 2021 года средняя цена на бензин в моем штате составляла 2,07 доллара. Спустя восемь месяцев, задолго до украинского кризиса, эта цена выросла на 30 процентов и с тех пор постоянно увеличивается», — ответил Хоули. По мнению сенатора, высокая инфляция валюты и проблемы в энергетической сфере возникли из-за недальновидных решений администрации Белого дома касательно добычи нефти и газа.

Ранее в марте президент США Джо Байден обвинил российские власти в рекордном росте цен на бензин в Соединенных Штатах. Байден назвал ситуацию с ценами на топливо кризисом и отметил, что «подорожание Путина» бьет по рядовым американцам на автозаправках.