Педиатр назвал веский повод обратиться к врачу

Педиатр Продеус назвал боль в суставах после инфекции веским поводом обратиться к врачу

Врач педиатр-иммунолог, ведущий программы «Жить здорово!» на Первом канале Андрей Продеус назвал боль в суставах у детей после перенесенной инфекции веским поводом обратиться к врачу. Соответствующий пост он опубликовал в личном блоге на платформе «Яндекс. Дзен».

«Больные суставы у вас наверняка ассоциируются с людьми преклонного возраста. Но воспаление суставов может развиться и у детей, например, после перенесенной инфекции: дыхательных путей, кишечной, мочеполовой системы», — заявил Продеус. Это заболевание называют реактивный артрит, добавил он.

По словам педиатра, артрит у детей развивается после стрептококковых инфекций, таких как ангина и скарлатина. «Реактивный артрит — негнойное воспалительное заболевание, которое носит аутоиммунный характер», — объяснил врач. Это значит, что организм атакует не бактерия или вирус, а собственная иммунная система человека, пояснил он.

Реактивный артрит, как отмечает иммунолог, является тяжелым заболеванием, которое может стать хроническим, привести к потере сустава и другим серьезным осложнениям.

«Поэтому если ваш ребенок перенес инфекцию, а через несколько недель вы заметили признаки воспаления суставов (это отек, краснота и боль в области сустава, ограничение подвижности) — нужно немедленно обратиться к врачу», — предупредил специалист.

Ранее Продеус раскрыл причину частых болезней детей. По его словам, у людей в раннем возрасте формируется иммунитет, из-за чего они чаще подвергаются вирусам.