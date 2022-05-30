Врач раскрыл причину частых болезней детей

Педиатр Андрей Продеус назвал формирование иммунитета причиной частых болезней детей

Врач педиатр-иммунолог, ведущий программы «Жить здорово!» на Первом канале Андрей Продеус раскрыл причину частых болезней детей. По его словам, у людей в раннем возрасте формируется иммунитет, из-за чего они чаще подвергаются вирусам. Соответствующий пост появился в его блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Врач отметил, что ОРВИ у ребенка могут быть до 10 раз в год. «Тяжелые бактериальные заболевания, такие как бактериальная пневмония, бактериальный отит, гнойные поражения кожи, — не чаще двух раз в год», — подчеркнул он.

«Когда ребенок только родился, он из практически стерильной материнской утробы попал в среду, содержащую множество различных микроорганизмов, в том числе и патогенных», — объяснил педиатр.

По словам врача, в первый год жизни, благодаря молоку матери, ребенок болеет не так часто. «Пока мама кормит его грудью, она дает ему некоторую защиту от микробов в виде своих антител», — пояснил он.

Однако позже у ребенка начинает активнее формироваться иммунитет, из-за чего он начинает чаще болеть, объяснил педиатр. «Температура, насморк, покрасневшее горло — все это правильная реакция иммунной системы, показатель того, что организм имеет силы бороться», — сообщил он.

Иммунолог объяснил, что ребенок начинает болеть еще чаще при увеличении социальных контактов. «Поэтому так много жалоб, что ребенок начал ходить в детский сад и без конца болеет. Это нормально, так и должно быть», — отметил. С возрастом дети начинают болеть реже, добавил он.

Беспокоиться стоит, по словам врача, в том случае, если ребенок болеет чаще нормы. «Это повод обратиться к врачу-иммунологу, чтобы проверить иммунный статус», — предупредил он.

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