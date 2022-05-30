Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Врач раскрыл причину частых болезней детей

Педиатр Андрей Продеус назвал формирование иммунитета причиной частых болезней детей

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Врач педиатр-иммунолог, ведущий программы «Жить здорово!» на Первом канале Андрей Продеус раскрыл причину частых болезней детей. По его словам, у людей в раннем возрасте формируется иммунитет, из-за чего они чаще подвергаются вирусам. Соответствующий пост появился в его блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Врач отметил, что ОРВИ у ребенка могут быть до 10 раз в год. «Тяжелые бактериальные заболевания, такие как бактериальная пневмония, бактериальный отит, гнойные поражения кожи, — не чаще двух раз в год», — подчеркнул он.

Материалы по теме:
«Все думали, что наступило затишье» Вслед за омикроном в Россию проник «стелс-омикрон». Что теперь ждать от коронавируса?
«Все думали, что наступило затишье»Вслед за омикроном в Россию проник «стелс-омикрон». Что теперь ждать от коронавируса?
4 февраля 2022
«Страшное дело, что происходит» Коронавирус превратил врачей с телевидения в знаменитостей. Почему россияне верят каждому их слову?
«Страшное дело, что происходит»Коронавирус превратил врачей с телевидения в знаменитостей. Почему россияне верят каждому их слову?
5 января 2021

«Когда ребенок только родился, он из практически стерильной материнской утробы попал в среду, содержащую множество различных микроорганизмов, в том числе и патогенных», — объяснил педиатр.

По словам врача, в первый год жизни, благодаря молоку матери, ребенок болеет не так часто. «Пока мама кормит его грудью, она дает ему некоторую защиту от микробов в виде своих антител», — пояснил он.

Однако позже у ребенка начинает активнее формироваться иммунитет, из-за чего он начинает чаще болеть, объяснил педиатр. «Температура, насморк, покрасневшее горло — все это правильная реакция иммунной системы, показатель того, что организм имеет силы бороться», — сообщил он.

Иммунолог объяснил, что ребенок начинает болеть еще чаще при увеличении социальных контактов. «Поэтому так много жалоб, что ребенок начал ходить в детский сад и без конца болеет. Это нормально, так и должно быть», — отметил. С возрастом дети начинают болеть реже, добавил он.

Беспокоиться стоит, по словам врача, в том случае, если ребенок болеет чаще нормы. «Это повод обратиться к врачу-иммунологу, чтобы проверить иммунный статус», — предупредил он.

Ранее Продеус развеял миф о том, что витамин С — это эффективное средство для борьбы с простудой. Специалист объяснил, что витамин не помогает защититься от инфекции.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Асель Минбаева
Обсудить
Последние новости
Губернатор граничащего с Украиной региона сообщил о прибытии войск и артиллерии
В Татарстане начался процесс над подручными вора в законе Резо Лоткинского
Названы даты бесплатной парковки в Москве
В Петербурге шестилетний мальчик попал в больницу после игры на детской площадке
Дизайнер подсказала визуально увеличивающий комнату способ покраски стен
Роскомнадзор заблокировал сайт правозащитного центра
В Петербурге двое детей попали в больницу из-за отравления алкоголем
Генерал-майору российской таможни дали срок за взятку
Самая желанная для путешествий россиян страна Европы возобновила выдачу виз
Акула сразилась с морской черепахой и проиграла
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.