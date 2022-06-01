Названы самые востребованные в России профессии

Рекрутер Валинуров заявил о дефиците кадров в сфере IT и ВПК

После начала спецоперации России на территории Украины и усилившегося санкционного давления на страну, наиболее востребованными станут специальности, связанные с машино- и приборостроением, ВПК. Также серьезный дефицит кадров наблюдается в сфере IT. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил рекрутер Ильгиз Валинуров.

Специалист заметил, что после 24 февраля кардинальных изменений на рынке труда не наблюдается, тем не менее, некоторые компании приостановили свою активность, сократив число вакансий, а другие отрасли, наоборот, имеют большие перспективы развития и набора кадров.

Новые перспективы

«Принципиально ничего не изменилось. Все так же нужны кассиры и таксисты, бизнес в стране хоть и не развивается, но пытается решать свои задачи. Я предполагал, что возрастет спрос на антикризисных менеджеров, директоров, но этого не произошло», — поделился Валинуров.

Вместе с тем, еще месяц назад, по словам рекрутера, значительно упал спрос в сфере управления персоналом, число вакансий для кадровиков снизилось на 35 процентов. На 50 процентов упало число предложений для людей, занятых в сфере страхования.

«Если говорить о том, какие направления будут расти, то это, однозначно, все, что связано с приборостроением, машиностроением. Проекты, связанные с Роскосмосом, Ростехом, потому что России необходимо развивать свою производственную и промышленную базу. И будет расти все связанное с ВПК», — считает рекрутер.

В марте спрос на сотрудников в сфере IT, как рассказал Валинуров, снизился на 25 процентов. Тем не менее, он все равно оказался на 40 процентов выше, чем годом ранее, потому рекрутер уверен: есть большой смысл двигаться и развиваться именно в этом направлении.

«Более того, согласно исследованиям, нехватка персонала там составляет порядка миллиона единиц. База, где айтишники могли бы обучаться, тем временем, не растет, так что вузы, которые займутся обучением таких специалистов, тоже будут востребованы», — резюмировал эксперт.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил сделать бесплатным обучение по программам среднего специального образования. С инициативой он обратился к главе Минпросвещения Сергею Кравцову.